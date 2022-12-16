В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам слабые снегопады и туманы. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7-13, на побережье местами 1-6 градусов мороза.
В субботу в Эстонии пройдут легкие снегопады
В субботу в Эстонии пройдут легкие снегопады
Днем облачно с прояснениями. По регионам возможны легкие снегопады. По некоторым регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на островах поднимется южный 5-11 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье 1-5 градусов мороза.