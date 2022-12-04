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Дороги заметает: снегопад затруднит дорожные условия

BNS
Дороги заметает: снегопад затруднит дорожные условия
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Метель.
Метель. Фото: Meelis Meilbaum

В воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия. По прогнозам синоптиков, на побережье островов ожидается мокрый снег.

Основные и наиболее крупные опорные дороги в воскресенье утром в Южной и Центральной Эстонии были запорошены снегом, в Северной Эстонии дороги были в основном сухими или покрытыми смесью снега и реагентов.

Метеослужба обещает в течение дня в основном облачную погоду, температура воздуха и поверхности дорог будет ниже нуля.

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