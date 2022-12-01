В декабре ожидается до 20 градусов мороза: Рождество в Эстонии будет снежным?

Средняя температура воздуха в декабре будет ниже нормы, которая составляет от 2,7 градуса мороза до 1,6 градуса тепла. Осадков ожидается в пределах нормы или меньше при норме 38-70 мм.

В начале месяца погоду в Эстонии определяет западный гребень расположенной над Россией области высокого давления – устанавливается облачная с умеренными температурами воздуха погода. Затем во взаимодействии со смещающейся над Норвегией лощиной низкого давления и развивающейся у Датских проливов области низкого давления сформируется область низкого давления, которая пройдет над Балтийским морем, Эстонией и Финляндией и принесет к 6-7 декабря сильные осадки, а на западе Эстонии и оттепель.

Затем над Россией вновь усилится область высокого давления, и очень холодная воздушная масса через север Скандинавии и Финляндии со стороны Гренландского моря северо-западным потоком медленно сместится на Эстонию. Температура воздуха будет ежедневно снижаться и достигнет минимума в середине месяца, когда в ясные ночи показания термометра иногда будут опускаться ниже 20 градусов мороза. Затем показатели температуры медленно пойдут вверх, хотя погода и останется зимней. В отдельные дни будут осадки.