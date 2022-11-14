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Фото и видео ⟩ Опасно! Дороги Эстонии накрыла густая пелена тумана

rus.postimees.ee
Опасно! Дороги Эстонии накрыла густая пелена тумана
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Сегодня вечером на некоторых дорогах Эстонии водителям снова трудно ориентироваться: туман с наступлением темноты стал таким, что местами ничего невозможно увидеть. 

Уже утром было выпущено предупреждение, что к вечеру над страной распространится туман и видимость еще больше ухудшится.

Ночью местами температура воздуха и дорог упадет до минусовой, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется иней. Опасность гололеда больше в Северной Эстонии, опасность сохранится до утра.

Туман в Пярну

Весь день Пярну накрывала густая пелена тумана, из-за чего видимость в городе была ограничена.

И хотя из-за тумана, например, участникам дорожного движения сегодня пришлось быть особенно внимательными, открывались и чарующие виды, которые запечатлел фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк.

По данным Агентства окружающей среды, завтра в Эстонии ожидается облачная погода, будет лить дождь. В Восточной Эстонии также мокрый снег, температура воздуха – от 2 до 8 градусов.

Согласно прогнозу, в концу недели температура воздуха опустится до минусовых значений, местами ожидается снегопад.

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