Фото и видео ⟩ Опасно! Дороги Эстонии накрыла густая пелена тумана

Уже утром было выпущено предупреждение, что к вечеру над страной распространится туман и видимость еще больше ухудшится.

Ночью местами температура воздуха и дорог упадет до минусовой, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется иней. Опасность гололеда больше в Северной Эстонии, опасность сохранится до утра.

Туман в Пярну

Весь день Пярну накрывала густая пелена тумана, из-за чего видимость в городе была ограничена.

И хотя из-за тумана, например, участникам дорожного движения сегодня пришлось быть особенно внимательными, открывались и чарующие виды, которые запечатлел фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк.

По данным Агентства окружающей среды, завтра в Эстонии ожидается облачная погода, будет лить дождь. В Восточной Эстонии также мокрый снег, температура воздуха – от 2 до 8 градусов.