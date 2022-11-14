Прогноз: в Европе ожидается аномально теплая зима

В ближайшие месяцы в регионах вдоль побережий Балтийского, Средиземного и Северного морей будут фиксироваться температуры, превышающие средние исторические значения, указывается в опубликованном в воскресенье, 14 ноября, сезонном прогнозе службы Copernicus.

Ученые оценивают в 50-60 процентов вероятность того, что температура будет значительно выше исторических норм на территории Великобритании, Центральной и Южной Европы. Высокие температуры помогут предотвратить дефицит природного газа и снизить спрос на него после роста цен до рекордных значений на фоне войны России против Украины, отмечает Bloomberg.