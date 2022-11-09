Необычно теплая для начала ноября погода обещает достичь рекордных температур в субботу, когда над Эстонией пройдет теплая воздушная масса.
Нас ждет температурный рекорд? На Эстонию надвигается теплая воздушная масса
Нас ждет температурный рекорд? На Эстонию надвигается теплая воздушная масса
Синоптик Кайро Кийтсак сообщает, что по модельным расчетам в субботу при сильном западном и северо-западном ветре над Эстонией будет перемещаться рекордно теплая воздушная масса, и это дает основание прогнозировать отклонение температуры на 14-18 градусов от средней температуры 1979-2010 годов.
По прогнозу Кийтсака, на высоте двух метров над землей, или на высоте официальных измерений, температура воздуха может подняться до 14 градусов.
Абсолютный рекорд ноября – 15,2 градуса, который был установлен 3 ноября 1967 года в Валга.
Согласно прогнозу, составленному Марко Каазиком в начале недели, в воскресенье и понедельник уже придет похолодание.
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