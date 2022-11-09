Нас ждет температурный рекорд? На Эстонию надвигается теплая воздушная масса

Синоптик Кайро Кийтсак сообщает, что по модельным расчетам в субботу при сильном западном и северо-западном ветре над Эстонией будет перемещаться рекордно теплая воздушная масса, и это дает основание прогнозировать отклонение температуры на 14-18 градусов от средней температуры 1979-2010 годов.

По прогнозу Кийтсака, на высоте двух метров над землей, или на высоте официальных измерений, температура воздуха может подняться до 14 градусов.

Абсолютный рекорд ноября – 15,2 градуса, который был установлен 3 ноября 1967 года в Валга.