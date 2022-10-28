Аномально теплый октябрь в Европе: люди довольны, ученые в ужасе

Температура воды на Лазурном берегу Франции сейчас 22 градуса по Цельсию, воздуха +24°С.

Жительница Ниццы Роза-Мари говорит, что обычно в это время года резко холодает, а в первых числах ноября начинаются дожди. В этом году пляжный сезон еще в разгаре.

За последние 10 дней французские метеорологи зафиксировали превышение среднегодовых температур в среднем на шесть градусов.

Примерно такая же ситуация на южном побережье Испании, причем прогноз погоды на ближайшие дни обещает потепление еще на пару градусов.

Необычайно теплый октябрь отмечают и в Венгрии.

«Два года назад ровно в это же время мы ходили в теплых куртках и шапках. А сейчас некоторые прохожие еще в шортах», – говорит жительница Будапешта Наталья.

В Лондоне в пятницу +19°С по Цельсию, в субботу ожидается +21°С. В воскресенье начнется похолодание, но прогноз, составленный до 10 ноября, обещает, что на протяжении всего этого периода температура не будет опускаться ниже 13-14 градусов.

На фоне нефтегазовой войны с Россией, вызванной ее вторжением в Украину, европейцы довольны экстремально теплой осенью, помогающей экономить на отоплении.