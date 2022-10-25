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Над Европой началось солнечное затмение

rus.postimees.ee
Над Европой началось солнечное затмение
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Фото: Shutterstock

Во вторник, 25 октября, темный диск Луны примерно в полдень начал наползать на Солнце. Частичное солнечное затмение можно  наблюдать во многих европейских странах, хотя немного подвели погодные условия.

Над Эстонией частичное солнечное затмение началось в 12:13, достигло максимума в 13:24 и завершится в 14:35.

Для наблюдения за встречей Луны и Солнца Тартуская обсерватория была открыта с 12:00. Наблюдение началось в 12:30 и продлилось два часа.

В последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз – только в 2025 году, а полное солнечное затмение – аж в 2081-м, пишет DW.

На этот раз диск Луны закрыл Солнце не полностью: в зависимости от месторасположения видимыми остались от 20 до 30 процентов солнечного диска. 

Наблюдать солнечное затмение без специальных очков опасно. Смотреть на Солнце без них или иных специальных приборов вредно для здоровья, предостерегает Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS). Можно получить ожог сетчатки глаза и даже ослепнуть. 

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