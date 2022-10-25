Над Европой началось солнечное затмение

Над Эстонией частичное солнечное затмение началось в 12:13, достигло максимума в 13:24 и завершится в 14:35.

Для наблюдения за встречей Луны и Солнца Тартуская обсерватория была открыта с 12:00. Наблюдение началось в 12:30 и продлилось два часа.

В последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз – только в 2025 году, а полное солнечное затмение – аж в 2081-м, пишет DW.

На этот раз диск Луны закрыл Солнце не полностью: в зависимости от месторасположения видимыми остались от 20 до 30 процентов солнечного диска.