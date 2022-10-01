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Синоптик предупреждает: на следующей неделе будет штормовой ветер

rus.postimees.ee
Синоптик предупреждает: на следующей неделе будет штормовой ветер
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Штормовые осенние ветры доберутся до нашей страны на следующей неделе, предупредил Кайро Кийтсак, синоптик Агентства по охране окружающей среды.

«Осень берет верх! На следующей неделе будет сильный штормовой ветер», – отметил Кийтсак.

«В начале недели поток воздуха будет идти с севера, с середины недели до выходных – с юго-запада и запада», – сказал синоптик, добавив, что в связи с этим ожидается повышение уровня воды.

«Сильный ветер поломает деревья, нарушит работу электросети и паромного сообщения», – предупредил Кийтсак.

В начале первой полной недели октября порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду, во многих местах будут дожди.

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