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Последний шанс ⟩ Температура воды у пляжей Эстонии еще превышает 20 градусов

BNS
Температура воды у пляжей Эстонии еще превышает 20 градусов
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В последние дни пляжного сезона максимальная температура воды у пляжей Эстонии превышает 20 градусов.

По данным Службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода у пляжа Нарва-Йыэсуу – 24,7 градуса, а во внутренних водоемах самая теплая вода в водохранилище Нарвы (24,4 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Северном порту Палдиски, где она составляет 16,8 градуса, а во внутренних водоемах в Саргвере – 11,6 градуса.

Официальный пляжный сезон открыт до 31 августа.

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