Последний шанс ⟩ Температура воды у пляжей Эстонии еще превышает 20 градусов

По данным Службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода у пляжа Нарва-Йыэсуу – 24,7 градуса, а во внутренних водоемах самая теплая вода в водохранилище Нарвы (24,4 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Северном порту Палдиски, где она составляет 16,8 градуса, а во внутренних водоемах в Саргвере – 11,6 градуса.