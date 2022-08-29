В последние дни пляжного сезона максимальная температура воды у пляжей Эстонии превышает 20 градусов.
Последний шанс ⟩ Температура воды у пляжей Эстонии еще превышает 20 градусов
Температура воды у пляжей Эстонии еще превышает 20 градусов
По данным Службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода у пляжа Нарва-Йыэсуу – 24,7 градуса, а во внутренних водоемах самая теплая вода в водохранилище Нарвы (24,4 градуса).
Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Северном порту Палдиски, где она составляет 16,8 градуса, а во внутренних водоемах в Саргвере – 11,6 градуса.
Официальный пляжный сезон открыт до 31 августа.
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