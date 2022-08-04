В ночь на пятницу, 5 августа, в Эстонии будет ясно. Возможна небольшая облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Завтра в Эстонии воздух прогреется до +30 градусов
Завтра в Эстонии воздух прогреется до +30 градусов
Днем небольшая облачность, без осадков. Вечером на островах облачность увеличится, местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 3-9, на западном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 23°С.