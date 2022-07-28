Куда делась летняя жара? Пляжной погоды в ближайшее время ждать не стоит

«Погода должна быть немного прохладнее, и должен идти дождь, потому что в какой-то момент возникла проблема, что погода стала слишком жаркой», — сказал он. В то же время Сайдла видит впереди лето с разнообразным климатом и постоянно меняющимися температурами.

Сайдла также прогнозирует, что лето не закончится ливнями, а во второй половине августа снова ожидается солнечная погода. «Мой прогноз - после 15 августа снова потеплеет, так что 20 градусов тепла все-таки будет, а дождя будет немного» , - сказал он. Однако Сайдла предупреждает, что в начале месяца погода может немного «пошалить» и принести с собой более холодный воздух.

По словам Сайдла, лето в этом году в августе не закончится: «Кукушка куковала довольно долго после Иванова дня, так что лето точно продлится где-то до середины сентября, если не дольше».

Но от чего зависит рождение теплой погоды? По словам предсказателя, ключом к успеху является направление ветра, который определяет летнюю погоду в Европе. Он предсказал, что странам Южной Европы не придется вечно страдать от аномальной жары, температура в этом регионе в ближайшем будущем должна понизиться.

По словам синоптика из Сюргавере Аарне Отса, следующая часть лета будет преимущественно облачной и дождливой, так как в июне и июле дождей было мало. В отличие от Сайдла, он предсказывает, что осень будет дождливой и что большее количество осадков придется также на начало зимы.

Лето было привычным для Эстонии

«Надеюсь, что дожди будут не такими сильными, как, например, в 1978 году — тогда тоже было прекрасное лето, но где-то в начале августа начались ливни, и, наконец, в конце сентября выпал снег», — вспоминает Отс.