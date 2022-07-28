Хотя нынешнее лето в Эстонии принесло и жару, и солнце, в последние дни летнее тепло сменилось прохладой и дождем. Postimees спросил синоптика Кайро Кийтсака и предсказателя Арво Сайдла, означает ли это конец прекрасного лета.
Куда делась летняя жара? Пляжной погоды в ближайшее время ждать не стоит
Главный специалист и синоптик отдела прогнозов погоды Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил, что переменчивая летняя погода сохранится и в первой половине августа. «Такой беспорядочный ритм обусловлен постоянным чередованием высокого и низкого давления, именно из-за этого погода то теплее и суше, то снова значительно прохладнее с частыми ливнями», — пояснил он.
По словам Кийтсака, определение теплой летней погоды зависит от каждого человека, но пляжной погоды с 30 градусами в настоящее время не ожидается.
«Люди очень по-разному воспринимают жару и холод. Для кого-то идеальная температура 20-25 градусов, но, конечно, есть и те, кто утверждает, что это мало для лета, и могло бы быть значительно теплее», - добавил синоптик.
Даже в Европе волны тепла не длятся вечно
На данный момент дневные показания термометра в основном составляют около 20 градусов, но с юга идут более теплые воздушные массы — по словам Кийтсака, первый порыв теплого воздуха ожидается уже на следующей неделе. Затем в некоторые дни показания термометра поднимутся выше 25 градусов. Но это тепло продержится недолго, потому что через Скандинавию к нам снова придет похолодание, при этом смена воздушных масс будет сопровождаться ливнями, а иногда и грозами.
Метеоролог и любитель природы Арво Сайдла, работающий в Рапламаа, не видит ничего печального в наступившей прохладной погоде — наоборот, по его словам, в Эстонии сейчас обычное лето.
«Погода должна быть немного прохладнее, и должен идти дождь, потому что в какой-то момент возникла проблема, что погода стала слишком жаркой», — сказал он. В то же время Сайдла видит впереди лето с разнообразным климатом и постоянно меняющимися температурами.
Сайдла также прогнозирует, что лето не закончится ливнями, а во второй половине августа снова ожидается солнечная погода. «Мой прогноз - после 15 августа снова потеплеет, так что 20 градусов тепла все-таки будет, а дождя будет немного» , - сказал он. Однако Сайдла предупреждает, что в начале месяца погода может немного «пошалить» и принести с собой более холодный воздух.
По словам Сайдла, лето в этом году в августе не закончится: «Кукушка куковала довольно долго после Иванова дня, так что лето точно продлится где-то до середины сентября, если не дольше».
Но от чего зависит рождение теплой погоды? По словам предсказателя, ключом к успеху является направление ветра, который определяет летнюю погоду в Европе. Он предсказал, что странам Южной Европы не придется вечно страдать от аномальной жары, температура в этом регионе в ближайшем будущем должна понизиться.
По словам синоптика из Сюргавере Аарне Отса, следующая часть лета будет преимущественно облачной и дождливой, так как в июне и июле дождей было мало. В отличие от Сайдла, он предсказывает, что осень будет дождливой и что большее количество осадков придется также на начало зимы.
Лето было привычным для Эстонии
«Надеюсь, что дожди будут не такими сильными, как, например, в 1978 году — тогда тоже было прекрасное лето, но где-то в начале августа начались ливни, и, наконец, в конце сентября выпал снег», — вспоминает Отс.
По словам синоптика, это лето выдалось почти нормальным, хотя весной он думал, что летние ливни начнутся раньше. «Если через десять лет спросят, каким было лето в 2022 году, я не вспомню, потому что такое лето особо не запоминается», — отметил Отс.