В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер южных направлений 3-8, на островах усилится юго-восточный ветер порывы до 13 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Завтра в Эстонии выдастся жаркий день с дождями и грозами
Завтра в Эстонии выдастся жаркий день с дождями и грозами
До полудня переменная облачность, без существенных осадков.
В середине дня, начиная с запада, облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей с грозами, которая распространится на материк. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному. Температура воздуха 20..26°С.