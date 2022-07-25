Завтра в Эстонии выдастся жаркий день с дождями и грозами

В середине дня, начиная с запада, облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей с грозами, которая распространится на материк. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному. Температура воздуха 20..26°С.