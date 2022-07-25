Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Завтра в Эстонии выдастся жаркий день с дождями и грозами

prognoz.ee
Завтра в Эстонии выдастся жаркий день с дождями и грозами
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лето в Пярну.
Лето в Пярну. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер южных направлений 3-8, на островах усилится юго-восточный ветер порывы до 13 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

До полудня переменная облачность, без существенных осадков.

В середине дня, начиная с запада, облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей с грозами, которая распространится на материк. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному. Температура воздуха 20..26°С.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх