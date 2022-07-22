Жара не отступит и в субботу

В ночь на субботу, 23 июля, в западной Эстонии облачно с прояснениями, на востоке страны малооблачно. С островов на восток будет распространяться зона дождей с грозами, местами осадки могут быть сильными. Ветер западной четверти 1-7 м/с, во время грозы - сильный порывистый. Температура воздуха 15…20°С.