В ночь на субботу, 23 июля, в западной Эстонии облачно с прояснениями, на востоке страны малооблачно. С островов на восток будет распространяться зона дождей с грозами, местами осадки могут быть сильными. Ветер западной четверти 1-7 м/с, во время грозы - сильный порывистый. Температура воздуха 15…20°С.
Жара не отступит и в субботу
Жара не отступит и в субботу
Днем переменная облачность. Во многих местах пройдут грозовые дожди. Ветер западной четверти 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19…24, на востоке Эстонии до 27°С.