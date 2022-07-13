Шторм не отступает: метеослужба объявила новое предупреждение

Сегодня над Эстонией преимущественно без осадков с малой и переменной облачностью. Более облачно будет на островах, а также на западе и северо-западе континентальной части Эстонии. Пройдут дожди, местами гроза.

Ветер изменится на южный и будет достигать 3-9 метров в секунду с порывами 12 метров в секунду. Температура воздуха сохранится между 22 и 25 градусами, на островах и западном побережье местами прохладнее: от 18 до 21 градуса.

Утром гроз над Эстонией не наблюдалось, в отличие от Финляндии. Наблюдать за движением грозы в режиме реального времени можно ЗДЕСЬ.