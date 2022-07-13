Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Шторм не отступает: метеослужба объявила новое предупреждение

Брита-Мария Алас
Шторм не отступает: метеослужба объявила новое предупреждение
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

Метеорологическая служба сделала грозовое предупреждение для островов и западной части Эстонии.

Сегодня над Эстонией преимущественно без осадков с малой и переменной облачностью. Более облачно будет на островах, а также на западе и северо-западе континентальной части Эстонии. Пройдут дожди, местами гроза.

Ветер изменится на южный и будет достигать 3-9 метров в секунду с порывами 12 метров в секунду. Температура воздуха сохранится между 22 и 25 градусами, на островах и западном побережье местами прохладнее: от 18 до 21 градуса.

Утром гроз над Эстонией не наблюдалось, в отличие от Финляндии. Наблюдать за движением грозы в режиме реального времени можно ЗДЕСЬ.

Предыдущей ночью метеослужба предупреждала, что гроза распространится над Эстонией от восточной до западной части, вместе с которой также ожидался сильный ветер и град. Во второй половине дня в Тартуском уезде прошел смерч, который разрушил дома и выкорчевал деревья.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх