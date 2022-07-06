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Без жары и с дождями: синоптики рассказали о погоде в четверг

prognoz.ee
Без жары и с дождями: синоптики рассказали о погоде в четверг
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Дождь.
Дождь. Фото: Erik Prozes

В ночь на четверг в континентальных районах в основном ясно и без осадков, однако на восточной и западной окраине переменная облачность и местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер западных направлений 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 9...14, на наветренном побережье до 17°С.

Днем переменная облачность. В некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, вечером на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20...24, на наветренном побережье до 18°С.

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