В ночь на четверг в континентальных районах в основном ясно и без осадков, однако на восточной и западной окраине переменная облачность и местами пройдет кратковременный дождь.
Без жары и с дождями: синоптики рассказали о погоде в четверг
Без жары и с дождями: синоптики рассказали о погоде в четверг
Ветер западных направлений 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 9...14, на наветренном побережье до 17°С.
Днем переменная облачность. В некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, вечером на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20...24, на наветренном побережье до 18°С.