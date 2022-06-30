Тропическая жара будет наблюдаться в Эстонии и в пятницу

В ночь на пятницу на востоке Эстонии ясно, на западе - небольшая и переменная облачность, на островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-6, на побережье островов до 9 м/с. Температура воздуха 15..19, на островах и побережье до 22°С.