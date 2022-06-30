В ночь на пятницу на востоке Эстонии ясно, на западе - небольшая и переменная облачность, на островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-6, на побережье островов до 9 м/с. Температура воздуха 15..19, на островах и побережье до 22°С.
Тропическая жара будет наблюдаться в Эстонии и в пятницу
Тропическая жара будет наблюдаться в Эстонии и в пятницу
Днем небольшая и переменная облачность. На островах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье местами до 25°С.