Ср, 29.06.2022
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Температура воды у берегов Эстонии и во внутренних водоемах выросла до 24 градусов

BNS
Температура воды у берегов Эстонии и во внутренних водоемах выросла до 24 градусов
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Пляж Пирита
Пляж Пирита Фото: Gert Tali

В условиях жаркой летней погоды температура воды в водоемах в Эстонии местами выросла до 24 градусов и выше.

Как передает Агентство окружающей среды, теплее всего вода у морского побережья в Нарва-Йыэсуу – 24,8 градуса. Во внутренних водоемах и реках в Эстонии сильнее всего вода прогрелась в реке Тянасильма – до 26,3 градуса и в реке Пярну близ Ооре – до 25,8 градуса.

Холоднее всего вода пока в море близ Кунда – 14,9 градуса и в реке Раннапунгерья – 14 градусов.

Официально купальный сезон в Эстонии продолжается с 1 июня по 31 августа.

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