Температура воды у берегов Эстонии и во внутренних водоемах выросла до 24 градусов

Как передает Агентство окружающей среды, теплее всего вода у морского побережья в Нарва-Йыэсуу – 24,8 градуса. Во внутренних водоемах и реках в Эстонии сильнее всего вода прогрелась в реке Тянасильма – до 26,3 градуса и в реке Пярну близ Ооре – до 25,8 градуса.