В ночь на среду в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, во время грозы дождь сильный. Ветер восточных, на островах также южных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
На Эстонию надвигаются дожди, гроза и град
На Эстонию надвигаются дожди, гроза и град
Днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, гроза, во время грозы дождь сильный, возможен град. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, на островах ветер слабый, неустойчивый, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье и при дожде до 23°С.