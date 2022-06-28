На Эстонию надвигаются дожди, гроза и град

Днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, гроза, во время грозы дождь сильный, возможен град. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, на островах ветер слабый, неустойчивый, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье и при дожде до 23°С.