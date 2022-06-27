В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха 16..21°С.
Завтра Эстонию ожидает тропическая жара, местами грозы
Завтра Эстонию ожидает тропическая жара, местами грозы
Днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с, при грозе возможны сильные порывы. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.