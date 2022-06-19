Без дождя не обойдется: какой будет погода в Иванов день?

23 июня с Южной Скандинавии к Балтийскому морю будет смещаться новая области низкого давления с теплой и влажной воздушной массой. От скорости перемещения циклона будет зависеть, какие осадки и где пройдут в Иванов день - согласно одной модели меньше осадков будет в Восточной Эстонии, а согласно другой - в Западной Эстонии, однако прогноз по каждой из этих моделей может измениться, отмечает Служба погоды.