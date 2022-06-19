Согласно прогнозу Cлужбы погоды на предстоящую неделю, в Иванов день без дождей снова не обойдется.
Без дождя не обойдется: какой будет погода в Иванов день?
23 июня с Южной Скандинавии к Балтийскому морю будет смещаться новая области низкого давления с теплой и влажной воздушной массой. От скорости перемещения циклона будет зависеть, какие осадки и где пройдут в Иванов день - согласно одной модели меньше осадков будет в Восточной Эстонии, а согласно другой - в Западной Эстонии, однако прогноз по каждой из этих моделей может измениться, отмечает Служба погоды.
Ожидается, что в ночь на пятницу дожди будут в западной Эстонии, днем осадков будет больше, возможны и грозы. Ветер сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, местами на континентальной части страны снизится до 8 градусов, днем 18-24 градусов тепла.
24 июня над Эстонии, по предварительным данным, будет расположена западная периферия области низкого давления, по многим регионам осадки, вероятны грозы. Температура воздуха ночью 10-16, днем 17-22 градусов тепла.