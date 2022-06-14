Вт, 14.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

На Эстонию надвигаются ливень и гроза: в двух уездах объявлен оранжевый уровень опасности

prognoz.ee
На Эстонию надвигаются ливень и гроза: в двух уездах объявлен оранжевый уровень опасности
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Гроза.
Гроза. Фото: Arvo Meeks

По данным Службы погоды, сегодня, 14 июня, в некоторых уездах Эстонии пройдут сильные дожди, количество осадков достигнет 30-50 миллиметров.

Сегодня во многих местах Восточной Эстонии пройдут сильные дожди, количество осадков достигнет 30 миллиметров, в Юго-Восточной Эстонии - до 50 миллиметров. В некоторых местах будет гроза.

В связи с этим в пяти уездах — в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Валгамаа — синоптики объявили предупреждение первого (желтого) уровня. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за изменениями прогноза погоды.

В двух уездах — в Вырумаа и Пыльвамаа - объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода опасна. Следует быть предельно внимательными, имеется вероятность стихийных бедствий.

Фото: Служба погоды
Ключевые слова
Новости погоды
Наверх