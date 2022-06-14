По данным Службы погоды, сегодня, 14 июня, в некоторых уездах Эстонии пройдут сильные дожди, количество осадков достигнет 30-50 миллиметров.
На Эстонию надвигаются ливень и гроза: в двух уездах объявлен оранжевый уровень опасности
На Эстонию надвигаются ливень и гроза: в двух уездах объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня во многих местах Восточной Эстонии пройдут сильные дожди, количество осадков достигнет 30 миллиметров, в Юго-Восточной Эстонии - до 50 миллиметров. В некоторых местах будет гроза.
В связи с этим в пяти уездах — в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Валгамаа — синоптики объявили предупреждение первого (желтого) уровня. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за изменениями прогноза погоды.
В двух уездах — в Вырумаа и Пыльвамаа - объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода опасна. Следует быть предельно внимательными, имеется вероятность стихийных бедствий.
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