На Эстонию надвигаются ливень и гроза: в двух уездах объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня во многих местах Восточной Эстонии пройдут сильные дожди, количество осадков достигнет 30 миллиметров, в Юго-Восточной Эстонии - до 50 миллиметров. В некоторых местах будет гроза.

В связи с этим в пяти уездах — в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Валгамаа — синоптики объявили предупреждение первого (желтого) уровня. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за изменениями прогноза погоды.