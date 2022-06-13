Синоптики озвучили свои прогнозы: какой будет погода в Эстонии на Иванов день?

По словам лесовика и синоптика из Рапламаа Арво Сайдла, несмотря на то, что на Иванов день может случиться всё — как дождь, так и гроза с солнцем — сейчас ему кажется, что лето только набирает обороты и в ближайшие дни погода будет хорошей, передает Postimees.