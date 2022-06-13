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Синоптики озвучили свои прогнозы: какой будет погода в Эстонии на Иванов день?

Александра Саарнийт
Синоптики озвучили свои прогнозы: какой будет погода в Эстонии на Иванов день?
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Иванова ночь.
Иванова ночь. Фото: Sander Ilvest

По словам одного синоптика, на Иванов день можно смело строить планы, так как погода обещает быть теплой и солнечной, второй эксперт, однако, не так оптимистичен.

По словам лесовика и синоптика из Рапламаа Арво Сайдла, несмотря на то, что на Иванов день может случиться всё — как дождь, так и гроза с солнцем — сейчас ему кажется, что лето только набирает обороты и в ближайшие дни погода будет хорошей, передает Postimees.

«Я косил траву и обратил внимание на то, что кроты забрались глубоко в землю. А это означает, что и дождевые черви под землей. Благодаря этому можно сделать вывод, что сильных дождей пока не предвидится», - проанализировал Сайдла.

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