По словам одного синоптика, на Иванов день можно смело строить планы, так как погода обещает быть теплой и солнечной, второй эксперт, однако, не так оптимистичен.
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Синоптики озвучили свои прогнозы: какой будет погода в Эстонии на Иванов день?
Синоптики озвучили свои прогнозы: какой будет погода в Эстонии на Иванов день?
По словам лесовика и синоптика из Рапламаа Арво Сайдла, несмотря на то, что на Иванов день может случиться всё — как дождь, так и гроза с солнцем — сейчас ему кажется, что лето только набирает обороты и в ближайшие дни погода будет хорошей, передает Postimees.
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