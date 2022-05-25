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В среду родился температурный рекорд этой весны

Айвар Аотяхт
В среду родился температурный рекорд этой весны
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Летняя погода
Летняя погода Фото: EVE NAABER

Холодная весна в последние дни сменилась более теплой погодой, и в среду был даже зафиксирован весенний рекорд тепла.

Ведущий специалист метеорологического отдела Агентства по охране окружающей среды Кюлли Лоодла сказала, что выше всего температура воздуха поднялась в Кунда, где между 3 и 4 часами дня она составляла +24,1 градуса.

Лоодла добавила, что пик тепла этой весны также зарегистрирован в Вильянди, где температура воздуха поднялась до 23,4 градусов. Она наблюдалась в течение двух часов, между полуднем и двумя часами дня.

На этом волна летнего тепла пока окончена - в ближайшие дни похолодает и пойдет дождь.

Самым теплым днем мая ​​прошлого года было 12 мая, когда на станции Таллинн-Харку был зафиксирован месячный максимум в 27,6 градусов.

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