В среду родился температурный рекорд этой весны

Ведущий специалист метеорологического отдела Агентства по охране окружающей среды Кюлли Лоодла сказала, что выше всего температура воздуха поднялась в Кунда, где между 3 и 4 часами дня она составляла +24,1 градуса.

Лоодла добавила, что пик тепла этой весны также зарегистрирован в Вильянди, где температура воздуха поднялась до 23,4 градусов. Она наблюдалась в течение двух часов, между полуднем и двумя часами дня.

На этом волна летнего тепла пока окончена - в ближайшие дни похолодает и пойдет дождь.