Холодная весна в последние дни сменилась более теплой погодой, и в среду был даже зафиксирован весенний рекорд тепла.
В среду родился температурный рекорд этой весны
В среду родился температурный рекорд этой весны
Ведущий специалист метеорологического отдела Агентства по охране окружающей среды Кюлли Лоодла сказала, что выше всего температура воздуха поднялась в Кунда, где между 3 и 4 часами дня она составляла +24,1 градуса.
Лоодла добавила, что пик тепла этой весны также зарегистрирован в Вильянди, где температура воздуха поднялась до 23,4 градусов. Она наблюдалась в течение двух часов, между полуднем и двумя часами дня.
На этом волна летнего тепла пока окончена - в ближайшие дни похолодает и пойдет дождь.
Самым теплым днем мая прошлого года было 12 мая, когда на станции Таллинн-Харку был зафиксирован месячный максимум в 27,6 градусов.
Ключевые слова