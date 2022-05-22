«Лето решило наступить в мае»: жара в Испании бьет майские рекорды

Агентство предупредило, что испанцев ждет самая сильная жара за многие годы.

40-градусная жара была зафиксирована в пятницу в городе Хаэн на юге Испании. 40-градусная жара наблюдалась также и в Севилье.

Летом такой жарой испанцев трудно удивить. В прошлом августе на юге страны температура воздуха достигала 49°C. Однако для мая такая погода необычна.

По словам метеорологов, климатические изменения делают подобные явления более частыми и экстремальными.

На этот раз необычная для мая жара обусловлена теплыми воздушными потоками из Северной Африки, в результате средняя температура воздуха в стране оказалась на 15 градусов выше обычной в это время года.

Мужчина с бутылкой воды Фото: Reuters

Наиболее жаркая погода - на юге страны в Андалусии, Экстремадуре на юго-востоке, в Мадриде и районе Кастилия-Ла-Манча (административный центр Толедо) в центральной части страны, а также в Арагоне на северо-востоке.

Ночи в Испании сейчас также необычно теплые - температура воздуха не опускается ниже 25°C в ряде районов страны.

"В этом году, кажется, сразу решило наступить лето, но работать все равно нужно", - цитирует агентство Рейтер 58-летнего мадридского дворника Росио Васкеса, подметавшего улику под невыносимо палящим солнцем.

Ученые считают, что из-за глобального потепления жаркая погода летом станет более частой в мире и будет наблюдаться в большей части регионов планеты.

Фото: Reuters

Тем временем власти Испании приняли решение открыть страну для всех путешественников, в том числе россиян, при наличии ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал La Informacion.

"С 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно", - пишет издание.

"Кроме того, туристы, прибывающие морем, а также путешественники с цифровым сертификатом ЕС, больше не должны заполнять форму санитарного контроля SPTH Health Control Form", - пишет La Informacion.