Завтра в Эстонии ожидаются ливневые дожди

В ночь на среду, 11 мая, в Эстонии уплотнится облачность. Около полуночи к островам подойдет зона осадков и распространится далее на материк. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 6..11°C.