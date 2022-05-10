В ночь на среду, 11 мая, в Эстонии уплотнится облачность. Около полуночи к островам подойдет зона осадков и распространится далее на материк. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Завтра в Эстонии ожидаются ливневые дожди
Завтра в Эстонии ожидаются ливневые дожди
Днем на островах небольшая облачность, без осадков. На материке утром в основном облачно и пройдет ливневой дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17°С, на наветренном побережье до 9°С.