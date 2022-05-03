Сухая погода вызвала большую пожароопасность по всей Эстонии, а в западной и центральной частях страны она очень высока.
В эстонских лесах велика опасность пожаров
В эстонских лесах велика опасность пожаров
Агентство по охране окружающей среды присвоило большей части территории Эстонии предпоследний, IV класс пожарной опасности. Это означает, что существует высокий риск возгорания.
Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнемаа, Рапламаа, западной части Ярвамаа и в южной части Харьюмаа, где пожароопасность даже V класса, а риск лесных пожаров очень высок. В таком случае Спасательный департамент может запретить разведение огня вне очага, использование гриля, курение или нахождение в незнакомом лесу.
По прогнозу 4-6 мая ожидаются лишь единичные ливни, но количество осадков невелико и пожароопасность обычно остается в пределах III-V классов.
Ключевые слова