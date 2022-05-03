В эстонских лесах велика опасность пожаров

Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнемаа, Рапламаа, западной части Ярвамаа и в южной части Харьюмаа, где пожароопасность даже V класса, а риск лесных пожаров очень высок. В таком случае Спасательный департамент может запретить разведение огня вне очага, использование гриля, курение или нахождение в незнакомом лесу.