Вт, 3.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В эстонских лесах велика опасность пожаров

rus.postimees.ee
В эстонских лесах велика опасность пожаров
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
TRT03: METSAPÕLENG : MÕRA, EESTI, 07APR20 - Häirekekus sai täna kell 14.02 teate, et Kastre vallas Mõra külas Tuigo kalmistu juures põleb kulu, mis päästjate saabumise ajaks oli levinud männinoorendikku ja levis edasi metsa poole. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES
TRT03: METSAPÕLENG : MÕRA, EESTI, 07APR20 - Häirekekus sai täna kell 14.02 teate, et Kastre vallas Mõra külas Tuigo kalmistu juures põleb kulu, mis päästjate saabumise ajaks oli levinud männinoorendikku ja levis edasi metsa poole. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES Фото: Margus Ansu

Сухая погода вызвала большую пожароопасность по всей Эстонии, а в западной и центральной частях страны она очень высока.

Агентство по охране окружающей среды присвоило большей части территории Эстонии предпоследний, IV класс пожарной опасности. Это означает, что существует высокий риск возгорания.

Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнемаа, Рапламаа, западной части Ярвамаа и в южной части Харьюмаа, где пожароопасность даже V класса, а риск лесных пожаров очень высок. В таком случае Спасательный департамент может запретить разведение огня вне очага, использование гриля, курение или нахождение в незнакомом лесу.

По прогнозу 4-6 мая ожидаются лишь единичные ливни, но количество осадков невелико и пожароопасность обычно остается в пределах III-V классов. 

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх