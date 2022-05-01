Завтра ночью (02.05) ясно или малооблачно, до полуночи и утром кое-где облачно. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах и западном побережье до +5°С.
Понедельник будет теплым, но ветреным
Понедельник будет теплым, но ветреным
Завтра днем переменная облачность. Без осадков. Юго-западный ветер усилится 6-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 10..14, на наветренном побережье до 7°С.
На Чудском озере ветер юго-западный 3-7, во второй половине дня усилится 6-10, порывы до 13 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 5..9°C.
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