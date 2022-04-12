В ночь на среду в Эстонии будет ясно. Возможна небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +1°С.
Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода с дождем
Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода с дождем
В течение дня, начиная с запада, облачность постепенно уплотнится, вечером на островах ожидается дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на островах станет южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°С.
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