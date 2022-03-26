Воскресенье принесет снегопады и метель

Ветер северо-западный и северный, 7-12, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 1 -7 градусов мороза, на дорогах скользко.

К вечеру на западе Эстонии облачность уплотнится, вероятен снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня западных направлений, 3-9 м/с. Вечером на Хийумаа и Сааремаа усилится южный и юго-западный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла.