Завтра (21.03) ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.
В понедельник температура воздуха поднимется до 12 градусов
В понедельник температура воздуха поднимется до 12 градусов
Завтра днем солнечная, сухая погода. На побережье местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье с наветренной стороны до 3°С.
На Чудском озере ветер западных направлений 2-7 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 3..7°C.
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