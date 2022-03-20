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В понедельник температура воздуха поднимется до 12 градусов

prognoz.ee
В понедельник температура воздуха поднимется до 12 градусов
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Весна.
Весна. Фото: Urmas Luik

Завтра (21.03) ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.

Завтра днем солнечная, сухая погода. На побережье местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье с наветренной стороны до 3°С.

На Чудском озере ветер западных направлений 2-7 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 3..7°C.

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