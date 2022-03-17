В ночь на пятницу ясная, сухая погода. Ветер преимущественно южной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, на наветренном побережье около 0°C.
В пятницу солнечная погода сменится дождем и мокрым снегом
В пятницу солнечная погода сменится дождем и мокрым снегом
Днем в материковой части погода солнечная, начиная с островов, облачность постепенно уплотнится. Во второй половине дня на островах пойдет дождь и мокрый снег, вечером в западных районах материка также мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +6°C.
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