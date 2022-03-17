В пятницу солнечная погода сменится дождем и мокрым снегом

Днем в материковой части погода солнечная, начиная с островов, облачность постепенно уплотнится. Во второй половине дня на островах пойдет дождь и мокрый снег, вечером в западных районах материка также мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.