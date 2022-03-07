В ближайшие дни ожидается до 15 градусов мороза

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам снегопады. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на островах и западном побережье от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачность рассеется, погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-8, утром на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 5-10, местами 15 градусов мороза, на островах 1-5 градусов мороза. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.