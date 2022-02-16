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Четверг в Эстонии обещает быть пасмурным

Зима в Эстонии. ФОТО: Kristjan Teedema

В ночь на четверг будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10, после полуночи порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.

Днем облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер станет восточных направлений 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье усилится северо-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

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