Четверг в Эстонии обещает быть пасмурным
В ночь на четверг будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10, после полуночи порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.
В ночь на четверг будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10, после полуночи порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.
Днем облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер станет восточных направлений 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье усилится северо-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.