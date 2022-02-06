На второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. Вечером по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны снег и мокрый снег. После полуночи погода без существенных осадков. Температура нуля околонулевая, температура асфальта повсюду минусовая.

Скопившиеся за день на дорогах талая вода, дождь и мокрый снег, замерзая, создают гололедицу. Условия на дорогах осложняют также туманы, которые могут по многим регионам ограничивать видимость.