На второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели
Поверхность главных и второстепенных шоссе во второй половине дня в воскресенье преимущественно мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели.
Поверхность главных и второстепенных шоссе во второй половине дня в воскресенье преимущественно мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. Вечером по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны снег и мокрый снег. После полуночи погода без существенных осадков. Температура нуля околонулевая, температура асфальта повсюду минусовая.
Скопившиеся за день на дорогах талая вода, дождь и мокрый снег, замерзая, создают гололедицу. Условия на дорогах осложняют также туманы, которые могут по многим регионам ограничивать видимость.