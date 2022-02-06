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На второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели

Оттепель. Иллюстративное фото. ФОТО: Tairo Lutter

Поверхность главных и второстепенных шоссе во второй половине дня в воскресенье преимущественно мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных дорогах очень скользко из-за оттепели.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. Вечером по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны снег и мокрый снег. После полуночи погода без существенных осадков. Температура нуля околонулевая, температура асфальта повсюду минусовая.

Скопившиеся за день на дорогах талая вода, дождь и мокрый снег, замерзая, создают гололедицу. Условия на дорогах осложняют также туманы, которые могут по многим регионам ограничивать видимость.

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