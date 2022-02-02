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  • Погода
  • Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в феврале

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в феврале

Зима в Вильянди. ФОТО: Elmo Riig

Служба погоды прогнозирует, что февраль будет немного теплее нормы — это значит, что морозы будут чередоваться с более мягкой погодой.

Начало месяца будет холоднее обычного. Вдали от побережья температура воздуха по ночам будет падать до 15 градусов мороза, а днем составлять 5-10 градусов мороза.

С 5 февраля вновь начнется оттепель. Активизировавшиеся на Северной Атлантике циклоны пройдут над Скандинавией, временами также над Балтийским морем и принесут в Эстонию влажный и теплый воздух. Вновь пройдут снег, мокрый снег и дождь, ожидаются метели и гололедица.

В середине месяца погода ненадолго успокоится и похолодает. Температура воздуха отдельными ночами в материковой части страны будет падать до 15 градусов мороза и днем будет подниматься ненамного выше 10 градусов мороза.

В последней трети месяца возобновится западный поток, погода вновь станет более влажной, теплой и ветреной.

Средняя температура воздуха будет в феврале близкой к норме или выше (норма 5,3-1,4 градуса мороза). Количество осадков в пределах нормы, 29-49 мм.

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