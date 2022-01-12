В ближайшие дни ожидаются почти все виды осадков

В ночь на пятницу облачность уплотнится. На севере страны пойдут мокрый снег и дожди, осадки распространятся по всей стране. Ветер западный и северо-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня местами кратковременные снегопады и мокрый снег, начиная с полудня погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13, порывами до 18, на островах и побережье 14-18, порывами до 27 м/сек, вечером немного уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, во второй половине дня похолодает.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков, только до полуночи на западе страны местами возможны слабые снегопады и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 21 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-2 градуса тепла. На дорогах гололедица. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье в первой половине дня до 18 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 0-2 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-2 градуса тепла, во второй половине дня по всей стране похолодает. На дорогах возможна гололедица.