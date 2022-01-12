Департамент предупреждает водителей об опасности на дорогах
Транспортный департамент предупреждает, что в cреду на дорогах Эстонии есть опасность гололедицы.
Транспортный департамент предупреждает, что в cреду на дорогах Эстонии есть опасность гололедицы.
Рано утром в среду дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе преимущественно влажное от реагентов.
По прогнозу погоды, днем ожидается переменная облачность, по многим регионам снег, на островах мокрый снег, вероятна гололедица. На побережье ветрено, местами метель.
Температура воздуха в течение дня начиная с запада страны будет повышаться, однако на востоке до вечера сохранится мороз. Температура воздуха повсеместно минусовая, на дорогах опасность гололедицы.