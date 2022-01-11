В ночь на среду похолодает до -23°С

Южный и юго-западный ветер усилится 4-10, на побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха -12..-18, при длительных прояснениях местами до -23, на островах западной Эстонии и местами на побережье -4..-10°С, после полуночи, начиная с запада, повысится.

Днем в основном облачно. Во многих местах снег, метель, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до 0..+3°C, на востоке Эстонии -3..-9°С, к вечеру повысится на востоке.