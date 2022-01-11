Вт, 11.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • В ночь на среду похолодает до -23°С

В ночь на среду похолодает до -23°С

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на среду, 12 января, начиная с запада, уплотнится облачность. После полуночи на островах пойдет снег, метель. Утром снегопад распространится на материк, на островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь.

Южный и юго-западный ветер усилится 4-10, на побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха -12..-18, при длительных прояснениях местами до -23, на островах западной Эстонии и местами на побережье -4..-10°С, после полуночи, начиная с запада, повысится.

Днем в основном облачно. Во многих местах снег, метель, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до 0..+3°C, на востоке Эстонии -3..-9°С, к вечеру повысится на востоке.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back