В ближайшие дни температура воздуха упадет до 21 градуса мороза

В ночь на пятницу переменная облачность. По многим регионам снегопады, местами метели. Ветер северо-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 8-13, на островах и местами на побережье 1-7 градусов мороза. Днем переменная облачность. По регионам снегопады, возможны метели. Ветер северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня уляжется, вечером слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на островах и местами на побережье до 1 градуса мороза, во второй половине дня быстро похолодает.

В ночь на субботу облачность уплотнится. Начиная с островов пойдет снег, ближе к утру также возможен мокрый снег, зона осадков медленно распространится в направлении материковой Эстонии. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, местами 21 градус мороза, на островах и местами на побережье 2-8 градусов мороза, к утру потеплеет. Днем облачно. Зона снегопадов распространится по стране на север, на островах также мокрый снег, местами метели. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на островах и побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-8, на севере страны до 11 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.