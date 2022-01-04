В среду в Эстонии ожидается облачная погода с осадками

На юге и востоке Эстонии дождь, мокрый снег и снег. Местами туман и гололед. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -5..+1°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, во второй половине дня осадков станет больше. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, в районе Рижского залива порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.