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Дороги скользкие, а туман, снег и метель ограничивают видимость

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По сообщению Транспортного департамента, в воскресенье дороги скользкие, а туман, снег и метель ограничивают видимость.

На общегосударственных и основных шоссе в Харьюмаа, Рапламаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Ляэнемаа, а также на островах Западной Эстонии на дорожном полотне между колеями снег.

Утром снег идет только на западе страны и на островах, но в течение дня осадки распространятся на восток, на островах может временами идти мокрый снег, а из-за плюсовой температуры может появиться гололедица. Плотный снег ожидается к вечеру.

Температура воздуха 7-13, местами 18 градусов мороза, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза.

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