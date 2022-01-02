Дороги скользкие, а туман, снег и метель ограничивают видимость

На общегосударственных и основных шоссе в Харьюмаа, Рапламаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Ляэнемаа, а также на островах Западной Эстонии на дорожном полотне между колеями снег.

Утром снег идет только на западе страны и на островах, но в течение дня осадки распространятся на восток, на островах может временами идти мокрый снег, а из-за плюсовой температуры может появиться гололедица. Плотный снег ожидается к вечеру.