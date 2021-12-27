В ближайшие дни синоптики обещают оттепель

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и метель. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на островах запада страны и на побережье 8-15, порывами 20 м/с, к утру немного уляжется. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег и метель. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, утром на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9, около полуночи в Юго-Восточной Эстонии до 11 градусов мороза, днем 2-8 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, временами снег, местами поземка. Ветер южный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами снег, на островах и мокрый снег или дожди, опасность гололедицы. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/си. Температура воздуха ночью на западе страны 2-7, на востоке 8-13 градусов мороза, днем от -1 до 7 градусов тепла, на островах от -3 до +3.