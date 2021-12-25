Завтра синоптики обещают мороз и снегопады
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.
По многим регионам снегопады, местами метели. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье северо-западный и северный, 7-14, порывами до 17, на островах и западном побережье до 20 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 9-14 градусов мороза, к утру упадет местами до 17 градусов, на островах 4-8 градусов мороза.
Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные снегопады. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза, на побережье островов местами 2 градуса мороза.