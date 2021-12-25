Завтра синоптики обещают мороз и снегопады

По многим регионам снегопады, местами метели. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье северо-западный и северный, 7-14, порывами до 17, на островах и западном побережье до 20 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 9-14 градусов мороза, к утру упадет местами до 17 градусов, на островах 4-8 градусов мороза.