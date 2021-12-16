Будьте осторожны: ночью на дорогах возможна гололедица
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность дорог преимущественно мокрая, но ночью из-за похолодания на них может появиться лед.
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность дорог преимущественно мокрая, но ночью из-за похолодания на них может появиться лед.
Во второй половине дня поверхность государственных шоссе преимущественно влажная или мокрая от обработки реагентом. По всей стране преимущественно погода без осадков. Температуры плюсовые.
Вечером и ночью пройдут слабые дожди и мокрый снег. Вероятность осадков выше в Центральной и Восточной Эстонии. Ночью температура воздуха упадет до 2 градусов мороза. Мокрые поверхности дорог покроются льдом и станут скользкими.