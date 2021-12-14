Внимание, водители! На дорогах скользко
По сообщению Транспортного департамента, в Эстонии местами идут сильные снегопады и мокрый снег, на дорогах скользко.
По сообщению Транспортного департамента, в Эстонии местами идут сильные снегопады и мокрый снег, на дорогах скользко.
Как предупреждает служба погоды Эстонии, во второй половине дня и вечером вторника в Центральной и Восточной Эстонии ожидаются обширные зоны снегопадов и мокрого снега, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. На дорогах в зонах осадков скользко.
Транспортный департамент принимает от водителей сообщения об условиях на дорогах по номеру 1247. Дополнительная информация о дорожных условиях и ограничениях движения доступна здесь.