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Четверг будет морозным и без существенных осадков

Снегопад в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер южный и юго-восточный, 1-7, на островах Западной Эстонии 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов мороза, местами 21, на островах и побережье местами 3-9 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами метель. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, на островах порывами 15, к вечеру до 18 м/сек. Температура воздуха 11-16, на островах и местами на побережье 2-7 градусов мороза.

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