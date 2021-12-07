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  • Погода
  • В Йыгевамаа установлен температурный рекорд этой зимы

В Йыгевамаа установлен температурный рекорд этой зимы

Зима в этот раз пришла рано. Снимок сделан 4 декабря. ФОТО: Elmo Riig

По данным метеослужбы Эстонии, сегодня, 7 декабря, ранним утром расположенная в Йыгевамаа метеостанция Тоома зафиксировала температуру воздуха -29,4°C.

По словам заместителя руководителя отдела наблюдений за погодой Агентства по окружающей среде Кюлли Лоодла, речь идет о рекорде начавшейся зимы. Метеостанция зафиксировала его четырьмя и пятью часами.

В Вильянди температура воздуха опустилась до –26,6°C, это произошло между тремя и четырьмя часами.

Лоодла добавила, что теплее всего было этим утром на Рухну, где между шестью и семью часами температура воздуха упала до -10,2°C.

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