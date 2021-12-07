В Йыгевамаа установлен температурный рекорд этой зимы

По словам заместителя руководителя отдела наблюдений за погодой Агентства по окружающей среде Кюлли Лоодла, речь идет о рекорде начавшейся зимы. Метеостанция зафиксировала его четырьмя и пятью часами.

В Вильянди температура воздуха опустилась до –26,6°C, это произошло между тремя и четырьмя часами.