В ночь на вторник в Эстонии похолодает до -27°C
В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность.
В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность.
Преимущественно на северном побережье снег. Ветер перейдет от восточных направлений к северным 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -23, при более длительных прояснениях до -27, на побережье до -8..-14°C.
Днем также переменная облачность. Местами снег. На востоке ветер северных направлений 3-9, на западе переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-14, на побережье островов местами до -5°C.