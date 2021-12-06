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В ночь на вторник в Эстонии похолодает до -27°C

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность.

Преимущественно на северном побережье снег. Ветер перейдет от восточных направлений к северным 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -23, при более длительных прояснениях до -27, на побережье до -8..-14°C.

Днем также переменная облачность. Местами снег. На востоке ветер северных направлений 3-9, на западе переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-14, на побережье островов местами до -5°C.

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