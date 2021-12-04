В ближайшие дни температура воздуха может упасть до 22 градусов мороза

В ночь на понедельник переменная облачность, по регионам снегопады. Ветер северо-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 13-18, местами 22, на побережье местами 7-11 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Местами снегопады. Ветер северо-восточный и восточный, 2-8, в первой половине дня на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 6-10 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 13-18, местами 22, на побережье местами 7-11 градусов мороза. Во вторник облачно с прояснениями, местами снегопады. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 5-8 градусов мороза.